Добыча угля на госшахтах в 1,5 раза дороже, чем его цена – Минэнергоугля

В феврале госшахты продали угольной продукции на сумму 480,3 млн грн.

Себестоимость одной тонны товарной угольной продукции (обогащённого угля), который добывается на государственных шахтах, в 1,5 раза превышает цену, по которой этот уголь продается на тепловые электростанции.

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Об этом свидетельствуют данные о производственных показателях государственного угольного сектора за февраль 2018 года, которые опубликовало Министерство энергетики и угольной промышленности.

По данным ведомства, средняя по шахтам себестоимость в феврале составила 3124,9 грн за тонну, что в 1,5 раза выше отпускной цены (2033,5 грн за тонну).

Согласно отчету, средняя себестоимость товарной угольной продукции (без учета госпредприятия «Торецуголь», у которого была очень низкая добыча, следственно, крайне высокая себестоимость) составила 3468 грн за тонну. При этом, средняя цена угольной продукции была равна 1932 грн за тонну.

По данным министерства, в феврале госшахты продали угольной продукции на сумму 480,3 млн грн.

Как сообщал УНИАН, высокая себестоимость добычи угля на госшахтах является одной из причин их сложного финансового состояния, накопленной задолженности за электроэнергию, дефицита инвестиционных средств, а также постоянных долгов по выплате заработной платы.

Одно из последних повышений отпускной цены было проведено с 1 ноября 2017 года. Тогда цена выросла на 10% - до 2425 грн за тонну (без НДС и расходов на транспортировку).