Крупнейшее металлургическое предприятие Украины почти остановилось из-за забастовки

На предприятии заявили, что существует угроза техногенной катастрофы в масштабах не только комбината, но и города.

Акция протеста железнодорожников комбината «АрселорМиттал Кривой Рог» может привести к полной остановке крупнейшего металлургического предприятия Украины, а также существует угроза техногенной катастрофы в масштабах не только комбината, но и города, сообщает пресс-служба компании.

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«Если в ближайшее время данную ситуацию не удастся урегулировать, производство будет полностью остановлено, его восстановление займет много времени, на это придется затратить колоссальные ресурсы», - сказано в сообщении.

Сообщается, что на данный момент на предприятии задействованы только 14 тепловозов из 92. В связи с этим парализована вся технологическая цепочка. Полностью остановлены подразделения горного департамента, агломерационные цеха, все доменные печи (кроме шестой) весь сталеплавильный и прокатный переделы.

Отмечается, что такие внеплановые сбои в работе производственных агрегатов крайне негативно сказываются на функционировании газотранспортной системы.

«Есть реальная угроза взрывов газопроводов вследствие перепадов давления, что может привести к техногенной катастрофе в масштабах не только комбината, но и города. В настоящее время специалистам предприятия удается удерживать ситуацию под контролем», - отметили в компании.

В пресс-службе сообщили, что 16 мая коллектив железнодорожного цеха «АрселорМиттал Кривой Рог» (3 и 4 смены) присоединился к акции протеста железнодорожников «Укрзализныци». Отмечается, что основные требования рабочих – повышение заработной платы до европейского уровня в 1000 евро и обеспечение соответствия всего подвижного состава стандартам охраны труда.

«Машинисты и помощники тепловозов, составители поездов отказались выходить на линию, чем поставили под угрозу работу всего комбината. Данная акция не была анонсирована и согласована заранее с руководством ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Поэтому предприятие не имело возможности заранее внести коррективы в производственный процесс. Такая забастовка является незаконной», - подчеркнули в пресс-службе.

Сообщается, что руководство «АрселорМиттал Кривой Рог» провело ряд встреч с коллективом для обсуждения требований, выдвинутых железнодорожниками.

Так, вчера, 16 мая, созданная комиссия приступила к обследованию локомотивов на предмет их соответствия требованиям охраны труда. «Нарушения, выявленные в ходе осмотров, будут устраняться по возможности на месте, силами специалистов предприятия. Несмотря на это, железнодорожники пока не приступают к работе, переговоры об уровне зарплаты продолжаются», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «АрселорМиттал Кривой Рог» завершил 2017 год с чистой прибылью в размере 5,06 млрд грн, что почти в 2 раза больше чистой прибыли, полученной за 2016 год, в размере 2,7 млрд грн.

Планируемая сумма инвестиций предприятия на 2018 год составляет 0,404 млрд долл. (10,9 млрд грн). Общий объем инвестиций в развитие производства до 2020 года установлен в размере 1,2–1,5 млрд долл.

Справка УНИАН. Металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», принадлежащий индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются страны Ближнего Востока, Африки и Европы.