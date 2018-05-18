Рада повысила экспортную пошлину на металлолом

Целью принятия закона является уменьшение дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке для первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и обеспечение условий восстановления объектов инфраструктуры.

Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий продление на год срока действия экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов, а также ее повышение до 42 евро за тонну с 30 евро за тонну.

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За принятие закона о внесении изменений в раздел II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины №8226 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке с целью первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и восстановления объектов инфраструктуры» проголосовали 248 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к документу, целью принятия закона является сохранение действенного механизма правового регулирования экспорта металлолома для уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке для первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и обеспечения условий восстановления объектов инфраструктуры.

Кроме того, законопроект направлен на дальнейшую стабилизацию ситуации в металлургической отрасли и смежных секторах, сохранение существующих и создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в государственный бюджет за счет повышения экспортной пошлины на металлолом, а также создание большей добавленной стоимости на территории государства путем глубокой переработки дефицитного сырья, образованного на ее территории.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк сообщал, что данный законопроект не противоречит международным обязательствам Украины.

По его словам, закон отвечает условиям участия Украины в договорах с ЕС и Всемирной организацией торговли, где предусмотрены исключения, связанные в том числе с защитой интересов национальной безопасности, под которые попадает противостоящая российской агрессии Украина.

В июле 2016 года Рада приняла с поправками президента закон, предусматривающий повышение сроком на один год экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов до 30 евро за 1 тонну, а также отмену обязательной государственной регистрации контрактов на экспорт металлолома.

В июле 2017 года пошлина была продлена еще на один год.

Украинские металлургические компании неоднократно выступали с требованиями ограничить экспорт металлолома, поскольку, по их мнению, у меткомбинатов наблюдается дефицит лома, а его вывоз из страны негативно сказывается на металлургической отрасли.