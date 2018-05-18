Верховная Рада подняла экспортную пошлину на металлолом

Закон предполагает увеличение экспортной пошлины на металлолом до 42 евро/тонна.

Верховная Рада 17 мая проголосовала в первом чтении и в целом за Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке» №8226, который предполагает увеличение экспортной пошлины на металлолом до 42 евро/тонна и продление ее действия на год, до сентября 2019 года

За соответствующий закон проголосовали 248 депутатов, против - 3, воздержались - 3.

Авторами законопроекта, в частности, являются лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, депутаты РПЛ.

Представляя данный законопроект с парламентской трибуны, глава Комитета по промышленной политике и предпринимательству Виктор Галасюк заявил, что предыдущая пошлина в 30 евро уже перестала выполнять защитную функцию.

«Ситуация на мировых рынках обостряется. Цены на металлолом растут. Поэтому предлагается поднять данную пошлину до 42 евро за тонну», - сказал он, добавив, что бюджетный эффект от этого законопроекта превысил 1 млрд грн в год.

Затем В.Галасюк на своей странице в социальной сети Фейсбук написал: «Новый «металлургический закон, инициированный РПЛ, принято! Это прививка для курса гривни и уровня цен!».

Напомним, в июле 2015 года с целью ликвидации дефицита металлолома на внутреннем рынке для первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и восстановления объектов инфраструктуры парламент принял Закон о временном повышении экспортной пошлины на металлолом с 10 до 30 евро за тонну.

В 2017 году парламент продлил действие «металлургического закона» еще на 1 год.