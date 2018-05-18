В Украине завершились финальные испытания ракетного комплекса "Скиф" (фото, видео)

Ракетный комплекс "Скиф" комплектуется ракетами с тандемными кумулятивными и осколочно-фугасными боевыми частями.

В Черниговской области состоялся финальный этап испытаний новой модификации ракетного комплекса "Скиф".

Во время испытаний были осуществлены пуски управляемых ракет "Скиф". Все определенные цели были успешно поражены, передает пресс-служба киевского государственного конструкторского бюро "Луч".

Читайте такжеУкраинские военные смогут получить новый пожарный танк (фото)

Переносной противотанковый ракетный комплекс "Скиф" предназначен для поражения живой силы противника, подвижных и неподвижных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, легкобронированных объектов и вертолетов.

Особенностью комплекса является возможность наведения ракеты на цель с закрытых позиций и укрытий, что снижает риск поражения наводчика ответным огневым ударом противника.

Ранее усовершенствованный боевой модуль "Дуплет", предназначенный для модернизации бронетехники, прошел успешные испытания.