«Смотрящие» паразитируют на госшахтах, их нужно сажать в тюрьму – премьер

По словам премьер-министра, на сегодня на государственных шахтах процветает коррупция.

Люди, которые осуществляют неофициальный контроль за деятельностью государственных угольных шахт в интересах частных структур, т. н. «смотрящие», паразитируют на государственном угольном секторе и поэтому их нужно сажать в тюрьму. Об этом в парламенте заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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«Несколько недель назад я поставил задание министру Насалику (министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику – УНИАН) – выбить всех «смотрящих» с украинских шахт. Именно они сегодня паразитируют на государственных угольных предприятиях, их нужно сажать в тюрьму, а не позволять им иметь отношение к вопросам угледобычи», - сказал глава правительства.

Также Гройсман сказал, что на сегодня на государственных шахтах процветает коррупция.

«Мы будем все делать для того, чтобы развивать добычу украинского угля. Если вы посмотрите на частные компании, там все нормально, нормальная себестоимость, серьёзные инвестиции. А на государственных процветает коррупция», - считает премьер.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2017 году сократилась на 14,6% по сравнению с 2016 годом – до 34,9 млн тонн. Наибольшее падение добычи угля было зафиксировано на государственных шахтах.

В начале мая глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что главной проблемой в государственной угледобывающей отрасли является коррупция на угледобывающих предприятиях, которые на сегодня реализуют уголь по сравнительно высокой цене 2530 грн за тонну, но при этом все равно не могут наладить своевременную выплату зарплаты, а также инвестировать деньги в развитие шахт и увеличение добычи угля. Волынец считает, что на госшхатах «есть мафия, есть коррупция и нет угля».