Забастовки железнодорожников имеют политическую подоплеку - президент объединения предприятий

По словам Каленкова, забастовки уже привели к колоссальным потерям государства, а именно потере 90 млн долл. валютной выручки за четыре дня, остановке АМКР.

Забастовки в Кременчуге и Кривом Роге, которые привели к фактической остановке крупнейшего металлургического комбината "Арселлор Миттал Кривой Рог" (АМКР), имеют политическую подоплеку и могут быть инсценированными.

Об этом сообщил в эфире телеканала "112 Украина" президент объединения предприятий "Укрметаллургром" Александр Каленков.

По словам Каленкова, забастовки уже привели к колоссальным потерям государства, а именно потере 90 млн долл. валютной выручки за четыре дня, остановке АМКР.

"Это порядка 85-90 млн долл. потерянной выручки валютной для страны. Это только по Криворожскому депо, если мы берем Кременчугское, то это еще треть продукции, которую Полтавский ГОК не смог вывести. И вывести продукцию для своих европейских клиентов. Это срыв контрактов", - заявил Каленков.

"Ситуация, которая сложилась имеет просто абсолютно политическую подоплеку. Есть ряд лиц, которые поставили для себя задачу привлечь внимание и создать эту ситуацию", - сказал Каленков.

Также эксперт заявил, что официальных требований бастующих в адрес "Укрзализныци" не поступало.

"Мы находимся в тяжелой ситуации, потому что фактических требований официально от бастующих руководству УЗ не было, об этом сейчас говорил Кравцов (глава УЗ,-Ред.). Были сообщения в СМИ по заработной плате, но заработная плата, насколько я знаю, у машинистов средняя на магистрали – 19,20 тысяч гривен. Заработная плата у маневровых немного ниже, но по сравнению со всей остальной промышленностью – достойные деньги. В ГМК зарплата самая высокая из всех отраслей промышленности Украины. Поэтому речь идет не о зарплатах", - заявил Каленков.

Каленков также высказал надежду, что совещание по теме забастовок, которое проводит руководитель УЗ Кравцов в пятницу в Киеве, позволит промышленникам прогнозировать наперед, то, что будет происходить в ситуации с забастовками в ближайшие дни и недели.