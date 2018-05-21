Украинские металлурги в апреле сократили потребление газа на 18%

За 4 месяца потребление газа составило 650 миллионов кубометров – на 2% меньше аналогичного периода 2017 года.

Металлургические предприятия Украины в апреле уменьшили потребление природного газа относительно марта 2018 года на 18% - до 140 миллионов кубометров.

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Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов "Укрметаллургпром".

За 4 месяца потребление газа составило 650 миллионов кубометров – на 2% меньше аналогичного периода 2017 года.

Потребление электроэнергии метпредприятиями в январе-апреле увеличилось на 2% относительно 4 месяцев 2017 года, до 4 миллиардов кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, метпредприятия Украины в 2017 году увеличили потребление газа на 3% - до 1,8 миллиарда кубометров, потребление электроэнергии в 2017 году составило 11,5 миллиарда кВт/ч - на 11% меньше, чем в 2016 году.