Принятый закон о продлении пошлины на экспорт металлолома укрепит курс гривны, - президент объединения предприятий

По словам Каленкова, только за год действия закона о вывозной пошлине лома из Украины удалось сохранить 1,6 миллиардов долларов валютных поступлений в страну.

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Принятый Верховной Радой закон о продлении вывозной пошлины на металлолом из Украины, за который проголосовали самые разные парламентские фракции – пример обдуманного решения, положительно влияющего на экономическую безопасность страны, заявил в эфире телеканала "112 Украина" президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По словам Каленкова, только за год действия закона о вывозной пошлине лома из Украины удалось сохранить 1,6 миллиардов долларов валютных поступлений в страну. Этот размер средств сопоставим с размером транша от МВФ в 1,8 миллиарда долларов, который Украина может получить в 2018 году.

"Закон позволил по году сохранить 1,6 миллиардов долларов валютных поступлений. Вы можете посчитать, что это значительно уменьшит отрицательное сальдо торгового баланса Украины. Значит, наш курс валюты будет более стабильным. И соответственно это влияет на инфляцию, на поступления в бюджет, на инфляцию. Поэтому это крайне практичное решение, которое каждый украинец может почувствовать на собственном кармане в ближайшие месяцы", - заявил эксперт.

Кроме валютной выручки, которая прямо влияет на курс гривны, беспошлинный вывоз металлолома за рубеж (до конца 2015 года) приводил к недополучению бюджетом около миллиарда гривен в виде налогов. Это происходило из-за острой нехватки украинскими металлургическими предприятиями металлолома, который массово вывозился за рубеж.

"Многие предприятия не выпустили часть продукции, которую могли бы выпустить и продать. Значит, предприятия не получили валютную выручку, страна Украина не получила валютную выручку. Также мы оценивали недопоступления в бюджет – это более миллиарда гривен", - сообщил Каленков.

Как сообщалось ранее, украинские предприятия до введения пошлин на вывоз лома сокращали и даже останавливали производство.

Кроме того, сегодня в мире наблюдается протекционистская политика стран. США и ЕС вводят заградительные пошлины на ввоз металлопродукции из других стран.