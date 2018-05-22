Украинский металлолом уходит в непризнанное Приднестровье - глава объединения предприятий

По словам Каленкова, такое положение дел бьёт по украинской металлургии, ставя ее в невыгодные условия.

85% украинского экспорта металлолома в апреле ушло в непризнанное Приднестровье. Об этом заявил глава объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Каленкова, такое положение дел бьёт по украинской металлургии, ставя ее в невыгодные условия.

"Большая часть – 85 процентов – в апреле металлолома ушла на Приднестровский завод. Приднестровье – это, ну, фактически это анклав, военный российский анклав. Тем более это неприятно, потому что россияне фактически дотируют и спонсируют все энергоносители на этом заводе. Поэтому поставляя лом туда, мы наши предприятия ставим в заведомо невыгодные условия", - заявил Каленков.

Читайте такжеПринятый закон о продлении пошлины на экспорт металлолома укрепит курс гривны, - президент объединения предприятий

По словам Каленкова, принятый парламентом закон о продлении повышения экспортной пошлины - это шаг в наведении порядка использования стратегического сырья – металлолома, в то время как массовый вывоз лома в непризнанное Приднестровье - это удар по обороноспособности страны.

"Поставляя лом туда, мы наши предприятия ставим в заведомо невыгодные условия. Тем более, какие предприятия? В основном зависимые от лома электросталеплавильные мощности, например, "Днепроэлектросталь" в городе Запорожье. Она производит металл для нашей оборонной промышленности, бронь и так далее. Из-за цен на металлолом, часто они вынуждены выпускать меньше продукции, уходить в простой", - заявил Каленков.

Закон о продлении повышенной экспортной пошлины на металлолом до 42 евро/тонну, за который проголосовали различные парламентские фракции, по словам экспертов, является примером грамотной проукраинской государственной политики и способен сохранить объем этого стратегического сырья внутри страны.

Закон для вступления в силу требует подписания спикером Верховной Рады Андреем Парубием, а затем президентом Петром Порошенко.

"Закон ожидает подписи Парубия. Я надеюсь, что в самое ближайшее время его подпишет Парубий. Потом он будет передан в Администрацию президента. Я очень надеюсь, что не будет никаких задержек, и Администрация президента так же примет правильное решение в этом направлении", - заявил Каленков.

Как сообщал УНИАН, глава «Укрметаллургпрома» рассказал, что около 80% украинского лома уходит в Турцию, а 20% уходит в непризнанную республику Приднестровье. По его словам, рост экспорта металлолома угрожает работе украинских металлургов.