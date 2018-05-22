Торговые споры: США и Китай договорились о снятии санкций с китайской ZTE

ZTE в рамках соглашения с США должна будет осуществить значительные изменения в руководстве и управлении компанией.

США и Китай смогли достичь консенсуса по урегулированию споров вокруг китайской компании ZTE, Вашингтон намерен отменить запрет для американских компаний на продажу телекоммуникационного оборудования ZTE.

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Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники в официальном аккаунте в соцсети Weibo, передает Прайм.

Согласно данным источников издания, "США и Китай в общем смогли достичь консенсуса в отношении урегулирования спора по компании ZTE, США отменят запрет (для американских компаний) на осуществление продаж ZTE".

При этом отмечается, что ZTE в рамках соглашения с США должна будет осуществить значительные изменения в руководстве и управлении компанией. Также, возможно, китайской компании предстоит выплатить штраф.

Ранее главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что США продолжат политику жестких мер в отношении китайской компании ZTE. Заявления Кудлоу последовали после слов президента США Дональда Трампа о том, что он работает с председателем КНР Си Цзиньпином над снятием американских ограничений с китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE.

Китай в понедельник высоко оценил заявление, сделанное Трампом относительно ZTE. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства КНР Лу Кана, китайская сторона находится в тесном контакте с американцами по конкретным деталям.

Ранее власти США запретили американским компаниям продавать китайской ZTE Corporation телекоммуникационное оборудование в связи с подозрением, что ZTE нелегально поставляет его в Иран и КНДР. Китайская компания назвала это решение несправедливым и обещала всеми юридическими методами отстаивать свои законные права.