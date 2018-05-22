В Минэнергоугля назвали сумму зарплатных долгов перед шахтерами

Долги по заработной плате перед шахтерами составляют 407 млн грн.

Долги по заработной плате перед шахтерами государственных угледобывающих предприятий на сегодня составляют 406,8 млн грн и являются результатом тяжёлого экономического состояния государственного угольного сектора.

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Об этом во время заседания Общественного совета при Минэнергоугля сообщил директор Департамента угольно-промышленного комплекса Александр Владыченко.

«В 2018 году существенной поддержки от государства мы не получили, в результате чего на сегодня мы имеем задолженность по заработной плате 406,8 млн грн. Всю дотацию, которая была предусмотрена по фонду зарплаты, мы уже израсходовали», - сказал он, добавив, что также на выплату задолженности по зарплате были использованы средства (200 млн грн), предусмотренные на реструктуризацию угольных шахт.

По словам Владыченко, долги по зарплате являются результатом того, что государство в лице Министерства финансов не предоставило Минэнергоугля 1 млрд грн государственных гарантий для получения кредитов и наращивания добычи угля.

«Для того, чтобы государственная угольная промышленность в том составе, в котором она есть (более 30 шахт – УНИАН), была хотя бы безубыточной, она должна выдавать в сутки от 18 до 20 тысяч тонн угля… В результате неутверждения государством госгарантий на 1 млрд грн мы получили не 20 тысяч, которые должны были быть, а только 11 тысяч тонн в сутки. Экономическое состояние было плохое, а стало еще хуже», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Кабмин предусмотрел в государственном бюджете на 2018 год 1,3 млрд грн на выплату зарплаты шахтерам государственных угледобывающих предприятий. В середине февраля этого года правительство дополнительно выделило 365 млн грн на погашение долгов по зарплате.

По данным Минэнергоугля, по состоянию на 1 марта 2018 года задолженность по зарплате шахтерам составляла 167,1 млн грн.

Постоянные долги по зарплате перед шахтерами являются следствием сложного финансового положения государственных шахт. Дефицит средств в угольном секторе вызван тем, что себестоимость добычи угля (в среднем 2937 грн за тонну) превышает отпускную цену на топливо (2535 грн за тонну).

В начале апреля премьер-министр Владимир Гройсман потребовал, чтобы руководители госшахт, которые не будут выплачивать вовремя заработную плату шахтерам, были уволены.