Рада одобрила законопроект о защите «Укроборонпрома» от взыскания долгов российскими компаниями

Сейчас задолженность украинских оборонных предприятий в пользу субъектов государства-агрессора составляет более 3,8 млрд грн.

Верховная Рада одобрила законопроект, который направлен на защиту украинских оборонных предприятий от притязаний российских контрагентов, желающих взыскать с украинских предприятий задолженности по невыполненным контрактам.

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За принятие соответствующего законопроекта №6697 «О внесении изменений в Законы Украины по решению некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса – участников Государственного концерна «Укроборонпром» перед государством-агрессором и/или государством оккупантом и обеспечению их стабильного развития» в первом чтении проголосовали 230 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Во время представления законопроекта народный депутат Андрей Вадатурский (фракция «Блока Петра Порошенко») отметил, что Украина десятилетиями вела торговлю с Россией и много оборонных договоров были подписаны на 3-5 лет вперед. После вступления в силу запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения украинские предприятия физически не могут выполнить договоры, по которым даже проводились проплаты.

Он добавил, что сейчас задолженность украинских оборонных предприятий в пользу субъектов государства-агрессора составляет более 3,8 млрд грн, потому предложенная законодательная инициатива ставит задачу защитить предприятия «Укроборонпрома» от этих претензий.

По словам депутата, законопроект помогает предупредить вмешательство государства-агрессора в хозяйственную деятельность украинских стратегических оборонных предприятий и не допустить принудительного взыскания с них денежных средств и имущества.

«Законопроект предлагает остановить уже открытые и не допускать открытия новых исполнительных производств, где истцом являются предприятия государства-агрессора, а также распространить мораторий на выплату государству-агрессору в случае искусственной переписи или уступки долга фиктивной фирме, зарегистрированной в Украине», - сказал Вадатурский.

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник (фракция «Блока Петра Порошенко») сообщил, что комитет предлагает принять законопроект в первом чтении и в целом, но с учетом ряда поправок.

Против законопроекта выступила Александра Кужель (фракция партии «Батькивщина»).

«Этот закон не имеет права на жизнь, потому что существует закон, который предусматривает, что если есть форс-мажорные обстоятельства, там есть в скобках «война», «нападение», то эти предприятия должны в Торгово-промышленной палате взять справку о форс-мажорных обстоятельствах, и на этом все заканчивается. Тогда ни один европейский суд не сможет принять какое-то другое решение», - сказала она.

Депутат Павел Кишкарь на это добавил, что российские контрагенты подают иски в российские суды, где форс-мажорные обстоятельства, как правило, не учитываются.

Тарас Пастух (фракция «Самопомич»), в свою очередь, заявил, что принятие данного закона может привести к тому, что российские предприятия получат возможность взыскать средства непосредственно с государства.

«Если сегодня российские предприятия не могут взыскать с наших предприятий средства, то через международные арбитражи абсолютно реально можно будет взыскать с государства Украина», - сказал он.

После обсуждения Винник предложил поставить законопроект на голосование только в первом чтении, чтобы принять его за основу, но с озвученными поправками комитета. Кроме того, он выступил с предложением разрешить комитету внести изменения в Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и в Закон «О международном частном праве», чтобы предотвратить возможность российских компаний взыскать долги с государства Украина.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.