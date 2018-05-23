Торговые войны: США хотят сократить экспорт стали и алюминия из Евросоюза

Как сообщил европейский дипломатический источник, такой шаг будет расценен как "незаконный", Европа его не примет.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает меры по сокращению экспорта стали и алюминия из ЕС на 10%.

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Об сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников, передает Прайм.

Как пишет газета, Вашингтон предложил Брюсселю две опции — странам ЕС, поставляющим алюминий и сталь в США, установят квоту в 90% от их экспорта в 2017 году. Второй вариант — тарифная квота, которая также приведет к сокращению экспорта стали и алюминия на 10%.

Как сообщил европейский дипломатический источник, такой шаг будет расценен как "незаконный", Европа его не примет.

Напомним, США в конце марта ввели пошлины на ввоз стальной и алюминиевой продукции из третьих стран в размере 25% и 10% соответственно. Для ряда стран, а также для ЕС действие этих пошлин приостановлено до 1 июня. Между ЕС и США ведутся переговоры по этому вопросу, Еврокомиссия добивается перманентного исключения всего Евросоюза из-под действия новых пошлин.