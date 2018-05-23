Китайская ZTE оценила ущерб от санкций США в $3 миллиарда

ZTE рассчитывает, что США и Китай в скором времени смогут договориться о снятии ограничений.

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE на фоне американских санкций сообщил об убытках в размере 20 млрд юаней ($3,1 млрд).

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает «Коммерсант».

По их данным, ZTE рассчитывает, что США и Китай в скором времени смогут договориться о снятии ограничений.

Ранее сообщалось, что власти США и Китая уже договорились о разрешении ситуации вокруг ZTE, которая оказалась на грани краха после того, как США запретили американским компаниям сотрудничать с ней.

По мнению руководства США, китайский производитель нарушал санкции в отношении Ирана и КНДР, продавая этим странам оборудование, изготовленное из американских комплектующих. В рамках соглашения запрет будет снят, однако ZTE выплатит штраф и поменяет часть своего менеджмента.