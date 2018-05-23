В США назвали условия для возможного вывода компании Дерипаски из-под санкций

Российский олигарх должен лишиться контроля над группой компаний ГАЗ, чтобы с нее сняли санкции, заявили в Минфине США. Ранее миллиардер согласился снизить долю в другой своей компании — En+.

Минфин США допустил возможность снятия санкций с группы компаний ГАЗ Олега Дерипаски, если российский миллиардер откажется от контроля над ней.

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Об этом говорится в пояснении ​Управления по контролю над иностранными активами (OFAC), занимающегося вопросами санкций, передает РБК.

«В соответствии с нормами OFAC, юридические и физические лица могут быть удалены (из санкционного списка – ред.) в случае изменения обстоятельств, которые привели к санкционным мерам. В случае группы ГАЗ при условии отсутствия других неблагоприятных сведений и в соответствии с фактами и обстоятельствами, изложенными в любом ходатайстве об исключении из списка, США могут снять или ослабить санкции в случае отказа всех лиц, находящихся под санкциями, в том числе Олега Дерипаски, от контроля над группой ГАЗ», — пояснили в Минфине США.

Кроме того, OFAC смягчил для группы ГАЗ условия санкций, продлив срок, в течение которого американские физические и юридические лица могут завершить сделки с компанией. Если ранее конечным сроком для прекращения сотрудничества с российской компанией было 5 июня, то теперь сроки партнерства с группой ГАЗ могут быть расширены до 23 октября 2018 года. Но это касается только контрактов и операций, которые были начаты или согласованы до 6 апреля, то есть до внесения группы ГАЗ в санкционный список.

OFAC уточняет, что санкции могут быть сняты с группы ГАЗ в том случае, если ее перестанет контролировать Олег Дерипаска или любое другое физическое/юридическое лицо, находящееся в санкционном списке SDN. Такое же уточнение теперь относится и к UC Rusal (в прежней формулировке, обещавшей снятие санкций с Rusal, речь шла только про контроль со стороны Дерипаски). Это значит, что Минфин США посчитал недостаточным план Дерипаски по сокращению доли в En+ ниже 50% ради исключения Rusal из санкционного списка. Понадобится также, чтобы сама En+ прекратила контролировать Rusal (а для этого нужно менять акционерное соглашение Rusal, по которому En+ осуществляет контроль над алюминиевой компанией, владея менее 50% акций).

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Ранее аналогичные условия были озвучены Вашингтоном в отношении снятия санкций с другой компании Дерипаски —одного из крупнейших в мире производителей алюминия UC Rusal. Поскольку Дерипаска контролирует Rusal через компанию En+ (она тоже попала под санкции), в En+ был принят так называемый «план Баркера» (названый в честь председателя совета директоров En+ Грегори Баркера). Задачей плана стало снижение доли Дерипаски в En+ до менее чем 50%, что должно привести к отмене его непрямого контроля над Rusal.

В конце апреля En+ сообщила, что Дерипаска ​«принципиально согласился» снизить долю в En+ «до уровня ниже 50%». 18 мая миллиардер покинул состав совета директоров En+. Кроме того, он взял на себя обязательство не переизбираться в руководящие органы UC Rusal.

21 мая UC Rusal выпустила предупреждение для акционеров и потенциальных инвесторов, что угроза негативного влияния санкций на бизнес компании сохраняется.

6 апреля Дерипаска, компании En+, UC Rusal и другие структуры бизнесмена попали в санкционный список США (SDN). После этого UC Rusal сообщила, что из-за санкций возможны технические дефолты по ее долговым обязательствам; международные трейдеры перестали закупать алюминий компании, западные биржи приостановили торги ее металлом​.

Публичное акционерное общество «ГАЗ» на 65,56% (доля обыкновенных акций) принадлежит ООО «Русские машины» (группа Basic Element), следует из данных группы ГАЗ на 31 марта 2018 года. И «Русские машины», и Basic Element внесены в блокирующий санкционный список США как структуры, подконтрольные Дерипаске. Еще 17,5% акций ГАЗ принадлежали управляющей компании «Ингосстрах—Инвестиции», но 6 апреля, в день введения санкций против группы ГАЗ, доля была продана московскому ООО «Инвесттех». Поскольку акции ГАЗ торгуются на Московской бирже, среди миноритариев компании есть (или были) западные инвесторы: например, 2,2% акций на конец 2017 года принадлежали Норвежскому суверенному фонду.