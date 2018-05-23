В комитете ВР по промполитике надеются, что в АП не будут тянуть с подписанием "металлургического закона"

Виктор Галасюк считает, что закон должен быть вне политической конъюнктуры.

Закон о продлении повышенной пошлины на экспорт украинского металлолома должен быть вне политической конъюнктуры так как он принят в интересах всего украинского общества.

Об этом завил в интервью изданию Минпром глава комитета по вопросам промышленной политики Виктор Галасюк.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде принят закон устанавливающий пошлину на уровне 42 Евро за тонну на вывоз металлолома за рубеж. Данный закон защищает украинскую промышленность, особенно на фоне протекционистской политики США и ЕС, которые вводят пошлины на ввоз металлопродукции. Кроме того, как стало известно только в апреле 2018 года 85% украинского металлолома было продано непризнанному Приднестровью, находящемся под влиянием РФ.

В данный момент закон ожидает подписи спикера ВР Андрея Парубия, а затем Президента Петра Порошенко.

«Новый "металлургический" закон получил широкую поддержку как в комитете ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства, так и в зале парламента. Учитывая, что мы пошли навстречу предложению парламентского большинства относительно срока действия закона (продление повышенной пошлины на 1 год вместо 3 лет) – мы надеемся, что в Администрации Президента не будут тормозить подписание закона», - заявил глава парламентского комитета.

Также Галасюк сообщил, что принятие закона «это мощная "прививка" стабильности для курса гривны и цен в магазинах», поэтому он должен быть вне политической конъюнктуры.