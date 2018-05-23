Порошенко подписал закон о развитии отечественного судостроения

Изменения создадут дополнительные возможности для роста конкурентоспособности судостроительной и судоремонтной отрасли.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о сохранении и развитии отечественного судостроения.

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Об этом в Twitter написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

«Подписал закон касательно сохранения и развития отечественного судостроения. Соответствующие изменения, которые вносятся в Таможенный кодекс, создадут дополнительные возможности для развития отечественной судостроительной и судоремонтной отрасли, роста ее конкурентоспособности», - отметил он.

Подписание документа состоялось во время рабочей поездки президента в Николаев.

Как сообщал УНИАН, 13 марта Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом проект закона по сохранению и развитию отечественной судостроительной промышленности, который предполагает увеличение общего срока переработки товаров на таможенной территории Украины для предприятий судостроительной отрасли с 365 до 730 дней.

За соответствующий законопроект №6475 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно сохранения и развития отечественной судостроительной промышленности)» проголосовали 250 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.