Порошенко подписал закон о развитии отечественного судостроения

15:33, 23 мая 2018
Промышленность
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Порошенко подписал закон о развитии отечественного судостроения / фото twitter.com/poroshenko

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Об этом в Twitter написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

«Подписал закон касательно сохранения и развития отечественного судостроения. Соответствующие изменения, которые вносятся в Таможенный кодекс, создадут дополнительные возможности для развития отечественной судостроительной и судоремонтной отрасли, роста ее конкурентоспособности», - отметил он.

Подписание документа состоялось во время рабочей поездки президента в Николаев.

Как сообщал УНИАН, 13 марта Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом проект закона по сохранению и развитию отечественной судостроительной промышленности, который предполагает увеличение общего срока переработки товаров на таможенной территории Украины для предприятий судостроительной отрасли с 365 до 730 дней.

За соответствующий законопроект №6475 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно сохранения и развития отечественной судостроительной промышленности)» проголосовали 250 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Теги: #Порошенко#закон#промпроизводство