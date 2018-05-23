Рост промпроизводства в Украине ускорился до 3%
18:01, 23 мая 2018Промышленность
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По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в апреле упало на 5%.
Иллюстрация REUTERS
Рост промышленного производства в Украине в апреле 2018 года в годовом выражении - по сравнению с апрелем 2017 года - без учета корректировки на эффект календарных дней составил 3%.
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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с показателем марта 2018 года в аналогичном измерении промпроизводство сократилось на 5%.
Согласно приведенным данным, с учетом корректировки на эффект календарных дней, рост промпроизводства в апреле в годовом выражении также составит 3%
По сравнению с предыдущим месяцем – мартом 2018 года - промпроизводство в апреле упало на 0,6% с учетом корректировки.
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