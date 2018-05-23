"Хорошо придумано": журналист рассказал о плачевной ситуации на крупнейшей шахте в "ДНР"

19:05, 23 мая 2018
Промышленность
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщил журналист Денис Казанский, опубликовав соответствующий «приказ».

В документе говорится, что переход на неполную рабочую неделю связан с отсутствием спроса на добытый уголь в «летне-осенний» период.

«Раньше уголь бандеровцам приходилось отправлять, но потом умные люди объяснили народу Донбасса, что нужно на референдум сходить, чтобы больше не кормить фашистов. Теперь уголек на складе лежит, в сохранности. Хорошо придумано», – иронизирует Казанский.

Денис Казанский, Facebook
Денис Казанский, Facebook

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Теги: #ДНР#шахтеры