"Укроборонпром" представил свою продукцию на выставке в Казахстане

В течение четырех дней украинские делегаты проведут ряд важных встреч с руководством Минобороны и Вооруженных сил Республики Казахстан и других стран о перспективах сотрудничества в военно-технической сфере.

Государственный концерн "Укроборонпром" представляет лучшие современные разработки предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины на международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018, которая начала свою работу сегодня в столице Казахстана – Астане.

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Как сообщает пресс-служба госконцерна, свою продукцию и услуги на выставке представляют ГК "Укрспецэкспорт", ГП "Опытно-проектный центр кораблестроения", ГП "Луцкий ремонтный завод "Мотор", ГП "Завод 410 гражданской авиации", ГП "Машиностроительная фирма "Артем", ГП "Антонов", ГП "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон", ГП "Одесский авиационный завод" и частные украинские производители военной техники: ЗАО "АвтоКрАЗ" и ООО НПП "Аэротехника-МЛТ".

На украинском стенде установлены макеты гусеничной пожарной машины ГПМ-72, бронетранспортера БТР-3Е1 с боевым модулем "Штурм", ракетного артиллерийского корабля "Каракал", корвета "Гайдук-К", десантно-штурмового катера "Кентавр" и бронекатера "Гюрза-М".

Как добавили в "Укроборонпроме", украинские компании представят перспективные проекты катеров и кораблей для нужд ВМС Казахстана, строительство которых возможно на производственных мощностях АО "Уральский завод "Зенит" (г. Уральск, Казахстан). Вниманию гостей и посетителей выставки также представлены разработки ГП "Антонов": макеты транспортного самолета Ан-178 и пассажирского Ан-148.

"В течение четырех дней украинские делегаты проведут ряд важных встреч с руководством Минобороны и Вооруженных сил Республики Казахстан и других стран о перспективах сотрудничества в военно-технической сфере", - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.