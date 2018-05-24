Крупнейшее метпредприятие Украины после забастовки повысит зарплаты работникам

16 мая коллектив железнодорожного цеха «АрселорМиттал Кривой Рог» (3 и 4 смены) присоединился к акции протеста железнодорожников «Укрзализныци». Основные требования рабочих – повышение заработной платы до европейского уровня в 1000 евро и обеспечение стандартов охраны труда.

Крупнейшее металлургическое предприятие Украины комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» согласилось увеличить фонд оплаты труда с мая на 1,1 млрд грн с утвержденного уровня в размере около 3 млрд грн.

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Об этом сообщил генеральный директор предприятия Парамжит Калон в видеообращении.

«Мы нашли решение, которое является выигрышным для обеих сторон. Запомните, пожалуйста, что это повышение зарплаты означает увеличение фонда оплаты труда на 1,1 млрд грн сверх утвержденного фонда оплаты труда», - сказал Калон.

Также он отметил, что в октябре компания вернется к вопросу о дальнейшем повышении зарплаты при благоприятной обстановке.

«Мы посмотрим на результаты производства, и если они будут хорошие, а я верю в то, что мы добьемся успеха, тогда в октябре мы сможем снова вернуться к решению, которое мы приняли сегодня. Это создает основу для дальнейшего пересмотра», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 16 мая коллектив железнодорожного цеха «АрселорМиттал Кривой Рог» (3 и 4 смены) присоединился к акции протеста железнодорожников «Укрзализныци». Отмечается, что основные требования рабочих было повышение заработной платы до европейского уровня в 1000 евро и обеспечение соответствия всего подвижного состава стандартам охраны труда.

По информации компании, данная акция привела к почти полной остановке комбината. Более того, существовала угроза техногенной катастрофы в масштабах не только комбината, но и города, была реальная угроза взрывов газопроводов вследствие перепадов давления.

В компании также спрогнозировали возможные потери из-за забастовки железнодорожников и частичной остановки производства в 1,5 млрд грн по итогам мая.

20 мая железнодорожники после четырехдневной забастовки приступили к работе и на предприятии началось возобновление производства.

Справка УНИАН. «АрселорМиттал Кривой Рог» завершил 2017 год с чистой прибылью в размере 5,06 млрд грн, что почти в 2 раза больше чистой прибыли, полученной за 2016 год, в размере 2,7 млрд грн.

Планируемая сумма инвестиций предприятия на 2018 год составляет 0,404 млрд долл. (10,9 млрд грн). Общий объем инвестиций в развитие производства до 2020 года установлен в размере 1,2–1,5 млрд долл.

Металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», принадлежащий индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются страны Ближнего Востока, Африки и Европы.