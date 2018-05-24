Повышение экспортной пошлины на металлолом не противоречит Соглашению об Ассоциации с ЕС - эксперт

85% украинского экспорта металлолома в апреле ушло в непризнанное Приднестровье.

Повышение экспортной пошлины на металлолом до 42 EUR/тонну, предусмотренное законом №8226, принятым Верховной Радой 17 мая 2018 года, не противоречит Соглашению об Ассоциации Украины и ЕС.

Об этом в комментарии Бизнес-порталу UAprom заявила Ольга Стефанишина, генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

«Нет, не противоречит. В Соглашении об Ассоциации Украины и ЕС есть график обнуления этой пошлины. Он рассчитан на 8 лет. С каждым годом ставка экспортной пошлины на поставки украинского металлолома в ЕС будет снижаться», - сказала она.

По ее словам, в 2018 году экспортная пошлина на украинский металлолом в ЕС сократилась до 7,5 EUR/тонну с 9,5 EUR/тонну.

Как отметила О.Стефанишина, международные договора, ратифицированные Верховной Радой, в том числе и Соглашение об Ассоциации Украины и ЕС, имеют высшую силу, чем закон Украины. Поэтому на Таможне с экспортеров металлолома в страны Евросоюза взымают пошлину, предусмотренную Соглашением об Ассоциации.

Как заявлял ранее глава Объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков, 85% украинского экспорта металлолома в апреле ушло в непризнанное Приднестровье.

По его словам, такое положение дел бьет по украинской металлургии, ставя ее в невыгодные условия. «Большая часть – 85 процентов – в апреле металлолома ушла на Приднестровский завод. Приднестровье – это, ну, фактически это анклав, военный российский анклав. Тем более это неприятно, потому что россияне фактически дотируют и спонсируют все энергоносители на этом заводе. Поэтому поставляя лом туда, мы наши предприятия ставим в заведомо невыгодные условия», - сказал он.

Таким образом, после принятия закона №8226 украинский лом будет экспортироваться в Приднестровье с повышенной пошлиной 42 EUR/тонну, тогда как поставки в Евросоюз будут облагаться спецпошлиной в 7,5 EUR/тонну. Тем самым Украина будет поддерживать высокие отношения с ЕС.