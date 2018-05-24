В Украине начали разработку противотанкового ракетного комплекса ІІІ поколения

КП "Арсенал" разрабатывает аванпроект инфракрасной головки самонаведения для высокомобильного ПТРК III поколения.

В настоящее время КП СПС "Арсенал" (казенное предприятие специального приборостроения "Арсенал") разрабатывает аванпроект инфракрасной (ИК) головки самонаведения (ГСН) для высокомобильного ПТРК III поколения.

Об этом стало известно во время Международной научно-технической конференции, которая проходила во Львове 17-18 мая на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, сообщает "Украинский милитарный портал".

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Отмечается, что отсутствие ГСН для ПТРК исключает разработку ракетных комплексов III поколения, ведь остальные элементы у нас производятся серийно и используются на отечественных ракетных комплексах ІІ поколения.

Таким образом, проведя анализ аналогов ПТРК, предусмотрено техническое задание для КП СПС "Арсенал" на аванпроект с дальностью захвата и автосопровождением до типовой цели (танка Т-72) от 5 км.

Полученные в ходе аванпроекта схемо-технические решения конструкции ГСН ПТРК будут испытаны и реализованы в рамках опытно-конструкторской работы. которая будет проведена в течение ближайших 3-4 лет и закончится изготовлением 2-3 опытных образцов для дальнейших испытаний.

Противотанковые ракетные комплексы III поколения - это ракетные комплексы в которых ракета наводится на цель в автоматическом режиме. Задача оператора в таких комплексах - прицелиться и выстрелить, после чего можно покинуть позицию. Осуществляется это путем использования в ракете головки самонаведения, которая ищет цель и поражает ее.

ПТРК с таким способом наведения появились в конце 1990-х годов, первый представитель этих комплексов - американский FGM-148 Javelin производства американских предприятий Raytheon и Lockheed Martin.