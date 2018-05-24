Руководство российского "Русала" уходит в отставку из-за санкций США

Генеральный директор "Русала" и несколько членов совета директоров объявили об отставке. Компания надеется добиться снятия санкций США, введенных против нее и ее главного акционера Олега Дерипаски в апреле 2018 года.

Руководство алюминиевой компании "Русал" уходит в отставку в связи с санкциями США, наложенными на нее и ее крупнейшего акционера Олега Дерипаску.

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Об этом говорится в заявлении компании, сообщает «Немецкая волна».

Александра Бурико ушла с поста генерального директора "Русала" 23 мая. Исполняющим обязанности гендиректора назначен Евгений Никитин.

Совет директоров 28 июня покинут Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молджанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина. Они не будут баллотироваться на новый срок на собрании акционеров "Русала", намеченном на 28 июня.

Как отмечается в заявлении, с апреля текущего года "Русал", действуя в интересах акционеров, ведет диалог с американскими властями, чтобы добиться снятия санкций, введенных 6 апреля управлением министерства финансов США, контролирующим иностранные активы. Отставка топ-менеджеров компании стала одним из шагов для вывода "Русала" из-под санкций.

18 мая Олег Дерипаска решил выйти из состава совета директоров группы компаний En+, которая является крупнейшим акционером "Русала". В тот же день совет директоров En+ во главе с Грегори Баркером единогласно принял предложения по выходу из-под санкций. Цель так называемого плана Баркера - снизить долю Дерипаски до менее чем 50 процентов и прекратить его влияние на совет путем назначения новых членов, в результате которого большинство окажется у независимых директоров.

Минфин США 23 апреля допустил возможность смягчения санкций против "Русала", если Дерипаска перестанет контролировать компанию.