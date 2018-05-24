"Укроборонпром" в Казахстане представил проект модернизации корабля типа "Барс"

В течение нескольких лет предприятия, входящие в состав госконцерна, построили четыре корабля проекта 250 "Барс" для ВМС Министерства обороны Казахстана.

Государственный концерн "Укроборонпром" в рамках международной выставки КАDEX-2018 представил Министерству обороны Республики Казахстан проект модернизации корабля "Барс" и другие наработки отечественного кораблестроения.

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Как сообщает пресс-служба госконцерна, в течение нескольких лет предприятия, входящие в его состав, построили четыре корабля проекта 250 "Барс" для ВМС Министерства обороны Казахстана.

Согласно сообщению, для данного проекта разработана, изготовлена и поставлена заказчику система управления оружием "Каскад" с двухкоординатной радиолокационной системой "Дельта" производства НИИ "Квант-Радиолокация"(Киев), оптико-электронная система контроля за использованием вооружения и наблюдения "Sens-2" производства НИИ "Квант" (Киев), система корабельного ракетного комплекса "Барьер" с расстоянием поражения до 5 километров и зенитный ракетный комплекс "Арбалет", разработанные и изготовленные ДК КБ "Луч" (Киев).

"Корабельная артиллерийская установка АК-306 изготовлена ОАО "Кузница на Рыбацком". Документацию на дооборудование кораблей разработали в Исследовательско-проектном центре кораблестроения (Николаев). Вышеупомянутое оборудование поставлено на четыре корабля, общая стоимость – более 25 миллионов долларов», - добавили в "Укроборонпроме".

Как сообщал УНИАН, "Укроборонпром" представляет лучшие современные разработки предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины на международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018, которая начала свою работу вчера в столице Казахстана – Астане.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.