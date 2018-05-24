Украина с начала года сократила производство сигарет на 30%

По сравнению с мартом, производство сигарет в апреле увеличилось на 4,4%.

Объем производства сигарет, содержащих табак или смеси табака с заменителями табака, в Украине в январе-апреле 2018 года составил 19,8 миллиарда штук, что на 29,2% меньше, чем в январе-апреле 2017 года.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

Отмечается, что по сравнению с мартом 2018 года производство сигарет в апреле текущего года увеличилось на 4,4%.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объем производства сигарет, содержащих табак или смеси табака с заменителями табака, в Украине в 2017 году составил 92,1 миллиарда штук, что на 6,2% меньше, чем в 2016 году.