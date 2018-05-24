Украина ввела санкции против молдавского метзавода на 3 года

Украина ввела санкции против ОАО «Молдавский металлургический завод» (Рыбница), находящийся в непризнанной Приднестровской республике, на срок 3 года.

Об этом говорится в указе Президента №126, которым против ряда юрлиц и физлиц вводятся специальные экономические и другие ограничительные меры.

Санкции вводятся на три года в виде блокирования активов, ограничения торговых операций, предотвращения выведения капиталов за пределы Украины, остановки выполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрета на госзакупки.

Как сообщалось ранее, объединение металлургических предприятий «Укрметаллургпром» выступило за запрет экспорта лома черных металлов из Украины в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, куда, по словам президента «Укрметаллургпрома» Александра Каленкова, уходит до 20% лома.

Напомним, что в январе-апреле 2018 года ММЗ увеличил производство сортового проката по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза, до 185 тыс. т.