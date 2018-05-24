В Украине испытали новый боевой модуль (видео)

Специалисты конструкторского бюро "ЛУЧ" приняли участие в разработке принципиально нового боевого модуля.

Государственное Киевское конструкторское бюро "ЛУЧ" совместно с иностранными партнерами провело испытания нового боевого модуля.

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Как говорится в сообщении пресс-службы КБ "Луч", новый модуль оснащен современными управляемыми ракетами "Скиф".

Кроме того, он оснащен системой наведения, что позволяет использовать его для поражения неподвижных и движущихся бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, танка в окопе, легкобронированных объектов, вертолетов, зависших, надводных целей и живой силы противника в любое время суток.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Черниговской области состоялся финальный этап испытаний новой модификации ракетного комплекса "Скиф".