Стало известно, когда заработает компания, которая объединит все госшахты

В Минэнергоугля сообщили, что «Национальная угольная компания» в полной мере заработает через 2-3 месяца.

Госпредприятие «Национальная угольная компания», которое объединит в себе все государственные угольные шахты и призвано улучшить их финансовое положение, в полной мере заработает через 2-3 месяца.

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Об этом в парламенте сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун.

«На сегодня создана «Национальная угольная компания», которая должна на протяжении 2-3 месяцев начать полноценную работу, то есть активизировать управление отраслью и существенно улучшить финансовое состояние предприятий», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабмин создал «Национальную угольную компанию» в начале декабря 2017 года. По словам профильного вице-премьер-министра Владимира Кистиона, «Национальная угольная компания» объединит 33 государственные шахты, ее создание даст экономию на уровне 1,5 млрд грн в год. Эта компания находится под управлением Минэнергоугля.