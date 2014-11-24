Глава Нафтогаза обещает вернуть ренту для газодобытчиков до 28%

14:00, 24 ноября 2014
Промышленность
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Ставка ренты за недропользование будет возвращена к предыдущему уровню уже с нового года, сообщил  глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев на встрече с крупнейшими потребителями газа, газотрейдерами и газодобытчиками. 

Фото УНИАН

Об этом сообщает 112 .ua 

Таким образом, правительство решило пойти навстречу газодобывающей отрасли Украины и вернуть прежнюю ставку оплаты за пользование недрами в размере 28%.

Газодобывающие компании надеются, что слова Андрея Коболева будут реализованы, ведь это могло бы помочь сохранить инвестиционные программы на следующий год и объемы внутренней добычи газа.

Напомним, в июле Правительство предложило поднять рентную плату за добычу газа и нефти до 70%, а ренту на руду при этом оставить в районе 5%.

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