Глава Нафтогаза обещает вернуть ренту для газодобытчиков до 28%

Об этом сообщает 112 .ua

Таким образом, правительство решило пойти навстречу газодобывающей отрасли Украины и вернуть прежнюю ставку оплаты за пользование недрами в размере 28%.

Газодобывающие компании надеются, что слова Андрея Коболева будут реализованы, ведь это могло бы помочь сохранить инвестиционные программы на следующий год и объемы внутренней добычи газа.

Напомним, в июле Правительство предложило поднять рентную плату за добычу газа и нефти до 70%, а ренту на руду при этом оставить в районе 5%.