Кабмин предоставил шахтам госгарантии по кредитам на миллиард

Средства будут инвестированы в техническое развитие отрасли.

Кабинет министров Украины принял решение о предоставлении государственным угольным шахтам госгарантий на 1 млрд грн, которые будут использованы для привлечения кредитного финансирования в государственный угольный сектор.

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Об этом, выступая в парламенте, сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун.

«Реформа отрасли предусматривала очень существенные инвестиции. Вопрос очень сложный, и много лет он очень сложно решался, но наконец-то на этой неделе правительством принято решение о предоставлении госгарантий под получение миллиарда для инвестирования в техническое развитие отрасли», - сказал Корзун.

Он также сообщил, что, например, для госпредприятия «Селидовуголь» выделено около 280 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в середине марта министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Министерство финансов пообещало выделить 1 млрд грн госгарантий, который будет использован для того, чтобы шахты могли взять кредиты в банках под эти гарантии. По словам министра, кредитный ресурс будет использован для модернизации шахт и сокращения зависимости от импортного угля.

По данным Минэнергоугля, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2017 году сократилась на 14,6% по сравнению с 2016 годом – до 34,9 млн тонн. Наибольшее падение добычи угля было зафиксировано на государственных шахтах.