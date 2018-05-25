Госгеонедр открыла доступ к реестру газовых и нефтяных скважин Украины

В реестре содержится информация о более 8 тыс. скважинах.

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) обнародовала данные государственного учета нефтяных и газовых скважин Украины, сообщает пресс-служба Госгеонедр со ссылкой на и.о. главы службы Олега Кирилюка.

Читайте такжеКрупнейшая газодобывающая компания Украины отчиталась о результатах работы

«Наши специалисты разработали базу данных, где содержатся сведения за последние 14 лет и о более 8 тыс. скважин углеводородов по всей территории Украины. Соответственно, только по состоянию на 2018 год стало возможным открыть собранные данные и сделать их публичными для общественности», - цитирует Кирилюка пресс-служба.

По его словам, использование системы, кроме прочего, позволит предоставлять достоверные информационные услуги недропользователям, которые имеют специальные разрешения или намерены их получить. Данный реестр также будет полезным и для органов государственной власти, осуществляющих контроль за использованием нефтегазоносных недр с целью восстановления (реликвидации) продуктивных скважин, которые были ликвидированы или законсервированы.

Отмечается, что администратором разработанного реестра является «Геоинформ Украины», которое обеспечивает формирование и функционирование реестра, доступ пользователей к его информационному фонду.

По словам директора «Геоинформ Украины» Сергея Примушко, источниками информации для составления реестра являются отчеты и паспорта скважин.

«В реестре содержатся отчеты о геологическом изучении нефтегазоносных недр, отчеты о научно-исследовательских работах геологического направления, а также паспорта нефтегазовых скважин, которые ведутся предприятиями, имеющими на учете скважины и другие источники (геологические документы, базы данных и т.д.), которые содержат информацию о нефтегазовых скважинах», - отметил он.

Справка УНИАН. О необходимости масштабной либерализации доступа к информации о недрах неоднократно заявляли эксперты и игроки рынка. Ожидается, что открытие такой информации будет способствовать привлечению на украинский рынок крупных международных игроков.