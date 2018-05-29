Курс на восток: Volkswagen откроет в Китае сразу три новых завода

Заводы Volkswagen в Китае займутся производством внедорожников, кроссоверов и электромобилей.

Volkswagen AG заявила в понедельник, что в течение следующих нескольких месяцев откроет в Китае три новых завода для своего совместного предприятия FAW-Volkswagen.

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Об этом сообщает Прайм.

Новые предприятия будут расположены в Циндао, Тяньцзине и Фошане. Эти заводы займутся производством внедорожников, кроссоверов и электромобилей.

"Продажи в 1-м квартале достигли рекорда. Теперь компания ожидает роста рынка пассажирских автомобилей в этом году на 4%-5%", – указал Йохем Хайцман, гендиректор Volkswagen China. Он добавил, что китайский рынок продолжает быстро расти.

По словам главы Volkswagen AG Херберта Диса (Herbert Diess), на сегодняшний день потребители из Китая демонстрируют высокий спрос как на электромобили, так и на внедорожники. "Volkswagen Group привержена китайскому рынку, нашему крупнейшему рынку в глобальном масштабе, и мы будем продолжать предоставлять высококачественную продукцию", — отметил Дис.

Сообщение о строительстве заводов последовало за тем, как Volkswagen Group достигла рекордного показателя по продажам в первом квартале 2018 года. В Китае продажи автомобилей выросли на 13% в первом квартале, до 1,01 миллиона машин, при этом продажи моделей SUV в стране увеличились на 37,2%.

Volkswagen AG - крупнейший автопроизводитель в Европе, представляющий такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley и Bugatti. Компания также выпускает грузовой транспорт через подразделения Volkswagen Commercial Vehicles и Scania.

FAW – старейшая автомобилестроительная компания Китая, выпускает легковые и коммерческие автомобили всех классов на основе собственных исследований и разработок. Продукция корпорации производится под собственным брендом FAW. Кроме того, в формате совместных предприятий компания сотрудничает с Volkswagen, Audi, Toyota, Mazda и другими автопроизводителями.