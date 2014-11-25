Эксперт: ликвидация «Сумыхимпрома» - угроза для продовольственной безопасности страны

«Никакого расследования грубо противоправных действий по отношению к «Сумыхимпром» не ведется. А ведь это единственное в Украине предприятие, производящее фосфорные удобрения, без которых невозможно получать высокие урожаи продовольственных культур. Иначе говоря, работа «Сумыхимпром» влияет на продовольственную безопасность Украины. Сохранение этого предприятия, исключение его банкротства и ликвидации относится к компетенции СНБО Украины» - считает член-корреспондент Национальной академии наук Украины, министр промышленности (в 1995-1997 годах) Валерий Мазур.

Напомним, члены Общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины неоднократно обращали внимание властных органов на факты преднамеренного доведения до банкротства находящегося в почти 100-процентной государственной собственности ПАО «Сумыхимпром», осуществленного лицами, связанными с Д.Фирташем. Ему полностью подконтрольны комитет кредиторов «Сумыхимпром», управляющий санацией предприятия И.Лазакович и распорядитель имущества предприятия Р.Марченко.

Отсутствие утвержденного плана санации «Сумыхимпром» создает предпосылки для ликвидации крупнейшего производителя титанового сырья и фосфатных удобрений, с последующей передачей целостного имущественного комплекса предприятия в пользу структур Д.Фирташа. При этом госчиновники не препятствуют фактическому уничтожению «Сумыхимпром».

Недобросовестное выполнение чиновниками своих обязанностей в процессе банкротства «Сумыхимпром» создает серьезные предпосылки для ослабления продовольственной безопасности государства.

«В случае ликвидации «Сумыхимпром», отечественные сельхозпроизводители могут столкнуться с трудноразрешимой проблемой, состоящей в необходимости импортировать фосфатные удобрения. В условиях стремительной девальвации гривны, использование ввезенных из-за рубежа фосфатных удобрений существенно повысят себестоимость производимой в нашей стране аграрной продукции. Следствием этого станет снижение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции, а также уменьшение объемов ее производства. Это, в свою очередь, подстегнет дальнейшую девальвацию гривны, так как уменьшатся поступления валюты от экспорта продукции аграрной отрасли. ПАО «Сумыхимпром» является стратегически важным предприятием для продовольственной безопасности Украины, которой может быть нанесен непоправимый ущерб в случае ликвидации этого предприятия», - полагает вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав Бутко.

Для предотвращения ликвидации ПАО «Сумыхимпром», в чем заинтересован Д.Фирташ, госорганы должны предпринимать немедленные действия.

«Эти действия сейчас должны быть направлены, прежде всего, на смену комитета кредиторов, который изначально был создан исключительно из компаний Д.Фирташа. Иначе в ближайшей перспективе «Сумыхимпром» может ожидать ликвидация» - уверен В.Мазур.