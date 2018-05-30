В Харьковской области открыли новое месторождение газа

Перспективные ресурсы месторождения - более 1,5 миллиарда кубометров.

Крупнейшая государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" открыла новое месторождение в Харьковской области с изученными запасами более 300 миллионов кубометров, а перспективные ресурсы оцениваются в более 1,5 миллиарда кубометров.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе также сообщили, что компания получила промышленный приток газа из разведывательной скважины дебитом 249 тысяч кубометров/сутки.

Отмечается, что после получения специального разрешения на пользование недрами открытие месторождения и введение скважины в эксплуатацию были осуществлены за 17 календарных месяцев, тогда как в среднем период от выдачи лицензий до промышленной разработки месторождений составляет 2-4 года.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года "Укргазвыдобування" увеличила добычу газа на 4,8% - до 15,25 миллиарда кубометров. В 2018 году компания планирует добыть 16-16,5 миллиарда кубометров.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: "Шебелинкагазвыдобування", "Полтавагазвыдобування", "Харьковгазвыдобування" и "Львовгазвыдобування". 100% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".