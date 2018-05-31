США введут пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС 31 мая - СМИ

По информации одного из источников, планы администрации могут измениться, если США и ЕС в последний момент смогут найти компромисс.

Администрация президента США Дональда Трампа объявит о вводе пошлин на импорт стали и алюминия из Европы в четверг, 31 мая.

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Об этом сообщает Прайм со ссылкой на Wall Street Journal.

"США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для ряда стран, а также для ЕС действие этих пошлин приостановлено до июня. Переговоры между ЕС и США пока ни к чему не привели", - говорится в сообщении.

Тем не менее, по словам одного из источников, знакомого с ситуацией, планы администрации могут измениться, если США и ЕС в последний момент смогут найти компромисс.

Еврокомиссия ранее уже заявляла, что готова ответить путем обращения во Всемирную торговую организацию (ВТО) на возможное введение США новых тарифов на ввоз продукции из стали и алюминия из стран Евросоюза.

ЕК в марте опубликовала список товаров, импортируемых из США, в который, в частности, вошли некоторые виды риса, кукурузы, апельсинового сока, виски, сигар, сигарет, табака, товаров из области косметики и одежды, стальной продукции, в том числе трубной, чугунной продукции, парусников, яхт. ЕК не исключала возможности повышения тарифов на ввоз этих товаров в качестве ответной меры.