Житомирский облсовет отказал предприятию Фирташа в выделении 115 га для добычи титана

Вынесение на рассмотрение сессии этого вопроса вызвало значительный общественный резонанс и крайне негативную реакцию общественности.

Депутаты Житомирского областного совета отказали предприятию «Валки-Ильменит» в выделении 115 га земель лесного фонда для добычи титана.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял Житомирский облсовет сегодня во время очередной сессии.

Речь идет о резонансном проекте решения «Об отказе в предоставлении разрешения на разработку проекта отвода земельных участков коммунальной собственности».

Таким образом, депутаты поддержали предложение прокуратуры области не согласовывать Житомирскому областному агролесохозяйственному предприятию «Житомироблагролес» в лице ГП «Коростенский лесхоз АПК» предоставление лесных земельных участков обществу «Валки-Ильменит» в связи с возмущением общественности. Именно прокуратура потребовала снять с рассмотрения на сессии облсовета этот проект до решения споров в судах, сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Там также отметили, что вынесение на рассмотрение сессии этого вопроса вызвало значительный общественный резонанс и крайне негативную реакцию общественности. В прокуратуре добавили, что с 2015 года предотвращают противоправное изъятие из государственной и коммунальной собственности значительных площадей земель в пользу коммерческих структур, входящих в холдинг Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа.

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Также и присутствующие в зале на сессии около полусотни активистов настаивали на том, чтобы землю обществу не выделяли. В выступлениях они и отдельные депутаты говорили об очевидной незаконности этого проекта решения и прогнозировали непоправимые последствия для окружающей среды, которые могут иметь место в случае уничтожения леса и добычи титана.

«Мы убеждены в том, что включение вопроса «Валки-Ильменит» в повестку дня противоречит интересам украинской государственности, особенно если учесть, что Житомирщина занимает второе место по количеству погибших бойцов в АТО, а ООО «Валки-Ильменит» сотрудничает с Крымом, соответственно, будет финансировать Российскую Федерацию», - сказал, выступая на сессии, общественный активист и участник АТО Михаил Слипченко.

Как сообщал УНИАН, в последнее время в житомирских СМИ обсуждался вопрос деятельности ООО «Валки-Ильменит».

Справка УНИАН. ООО «Валки-Ильменит» (Житомирская обл., Хорошевский р-н, пгт Иршанск) специализируется на добыче титана и входит в структуру компаний Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа. Предприятие осуществляет добычу и обогащение титановых руд и имеет спецразрешение на добычу апатит-ильменитовых руд Стремигородского месторождения до 2032 года. Это месторождение с предполагаемыми запасами в 1,2 млрд тонн руды является одним из крупнейших в мире.