«Укроборонпром» назначил президента «Антонова»

Вице-президент по производству госпредприятия стал полноценным руководителем «Антонова».

Государственный концерн «Укроборонпром» своим приказом от 30 мая назначил вице-президента по производству государственного предприятия «Антонов» Александра Донца президентом предприятия.

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Об этом сообщает пресс-служба ГП «Антонов».

«В день 72-й годовщины со дня основания предприятия, 31 мая, генеральный директор ГК «Укроборонпром» Павел Букин поздравил коллектив предприятия и представил нового руководителя. Александр Донец в свою очередь поблагодарил антоновцев и «Укроборонпром» за доверие и выразил готовность к продолжению плодотворного взаимодействия для решения ключевых вопросов развития ГП «Антонов», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Укроборонпром» своим приказом от 21 мая назначил вице-президента по производству государственного предприятия «Антонов» Александра Донца исполняющим обязанности президента госпредприятия с 22 мая.

Справка УНИАН. ГП «Антонов» - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.