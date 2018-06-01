США ввели пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза, Канады и Мексики

09:30, 01 июня 2018
Промышленность
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского министра торговли Уилбура Росса.

"Мы с нетерпением ожидаем продолжения переговоров как с Канадой и Мексикой, с одной стороны, так и с Европейской комиссией, с другой стороны, потому что есть другие вопросы, которые нам также нужно решить", - сказал он.

Росс не уточнил, что ЕС, Канада и Мексика могут сделать, чтобы отменить пошлины.

В марте администрация Трампа ввела пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий в отношении Китая, России и Японии, но временно отложила введение дополнительных пошлин для ЕС, Канады, Мексики, Бразилии, Австралии и Аргентины.

В США заявили, что именно европейская сторона попросила отложить введение пошлин для того, чтобы выработать и представить свои предложенияпо этому вопросу.

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Теги: #пошлины США#торговая война#Трамп пошлины