ЕС прокомментировал пошлины США на сталь и алюминий: не намерен вести торговую войну

Соединенные Штаты вводят пошлины в отношении стали и алюминия (25% и 10%), ввозимых в США из Европы, Канады, Мексики, Южной Кореи и других стран, за исключением Аргентины. Новые тарифы вступили в силу в ночь на пятницу по американскому времени.

Евросоюз не собирается вести торговую войну, заявила в пятницу глава европейской дипломатии Федерика Могерини, отвечая на вопрос, что Брюссель будет предпринимать в связи с введением США пошлин на сталь и алюминий.

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В пятницу на брифинге с участием главы МИД Китая Ван И журналисты спросили Могерини, что ЕС намерен делать, оказавшись "на пороге торговой войны" с США из-за введения пошлин.

"ЕС ни с кем не находится в войне и не хотим, даже нет вопроса. У нас в истории было много разных войн, с этим закончено. ЕС — это мирный проект, в том числе в сфере торговли. Мы верим в глобальную, свободную, честную торговлю", — ответила Могерини, передает Прайм.

Как сообщил в четверг Белый дом, Соединенные Штаты вводят пошлины в отношении стали и алюминия (25% и 10%), ввозимых в США из Европы, Канады, Мексики, Южной Кореи и других стран, за исключением Аргентины. Новые тарифы вступили в силу в ночь на пятницу по американскому времени.

Ряд стран уже отреагировали на решение США. Так, ЕС сообщил, что 1 июня запустит юридические процедуры в рамках ВТО в связи с введением новых пошлин США. Канада и Мексика объявили о введении ответных пошлин на ряд американских товаров.