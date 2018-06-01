Евросоюз оспорит в ВТО американские пошлины на металлы

Сегодня Евросоюз начнет во Всемирной торговой организации разбирательство с США из-за введения Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий.

​Евросоюз инициирует дело о разрешении споров во Всемирной торговой организации (ВТО) против США из-за тарифов на алюминий и сталь, которые начали действовать с первого июня.

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Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, сообщает РБК.

Мальмстрем сочла решение США «очень печальным», потому что оно нанесет «очень большой ущерб» европейской сталелитейной и алюминиевой промышленности. Кроме того, она раскритиковала Вашингтон за то, что он объясняет введение тарифов соображениями национальной безопасности.

Соглашение ВТО действительно позволяет отходить от общих правил, если следование им будет угрожать безопасности страны. Но такая мотивировка неприменима, уверена еврокомиссар. «Экспорт стали и алюминия из ЕС в США не может быть угрозой их внутренней безопасности. Это еще больше ослабляет трансатлантические отношения. Это чистый протекционизм», — заявила она.

«Евросоюз сегодня направит запрос о консультациях и позднее созовет панель (арбитров — ред.) ВТО», — заявила Мальмстрем. Так в ближайшие дни поступят и другие страны.

Кроме того, Евросоюз начал подготовку к введению мер по восстановлению баланса в торговле, которые будут введены до 20 июня.

На вопрос о том, существует ли выход из спирали взаимных контрмер, Мальмстрем ответила, что выходом из ситуации будет решение США снять эти тарифы. «Как я и сказала, мы отправим иск в ВТО и готовимся к мерам по восстановлению баланса, которые будут в полном соответствии с правилами ВТО. Мы можем это сделать, у нас есть такое право, и я думаю, что мы должны это сделать», — заключила она, добавив, что ЕС предлагал позитивную повестку.

31 мая министр торговли США Уилбур Росс объявил о введении с 1 июня 25-процентных пошлин на ввоз стали и 10-процентных на ввоз алюминия из Евросоюза, Мексики и Канады. Глава Еврокомиссии обещал ответить Вашингтону как разбирательством в ВТО, так и наложением ограничений на американские товары. «Мы будем защищать интересы союза в полном соответствии с законодательством о международной торговле», — говорил Жан-Клод Юнкер.