Китай хочет наладить с Украиной совместное производство авиационных двигателей

Согласно сообщению, об этом заявил президент китайской авиакомпании «AVIC» Лин Цзумин на встрече с представителями ГП «Ивченко-Прогресс», предприятия-участника госконцерна «Укроборонпром». Встреча состоялась в ходе международной выставки современной авиационной техники «Airshow China-2014» в Китае 11-16 ноября.

Как ранее сообщала пресс-служба «Укроборонпрома», президент китайской авиакомпании «AVIC» Лин Цзумин заявлял о заинтересованности в быстром завершении организации производства авиационных двигателей AИ-322 и АИ-322ф на территории Китая.

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Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.

ГП «Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс» им. академика А. Ивченко» специализируется на проектировании, тестировании, сертификации, ремонте и серийном производстве газотурбинных двигателей авиационного и промышленного потребления.