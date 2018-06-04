В России захотели строить самолеты Ан-124 "Руслан" под новым брендом

В России заявили о желании построить "новый" самолет на базе украинского гиганта Ан-124 "Руслан".

В России захотели возобновить выпуск украинского самолета Ан-124 "Руслан" под новым брендом.

Об этом заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва" член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник.

Читайте также"Антонов" прокомментировал ситуацию с российскими Ан-124 "Руслан"

"По всем международным правилам мы должны нести эту марку - Ан-124, если мы не внесли существенных изменений в этот самолет. А изменения сейчас будут вноситься. И он пойдет уже под другим брендом", - рассказал он.

Сытник отметил, что инженеры планируют модернизировать авионику, конструкцию шасси, а также поменять у воздушного судна двигатели.

"База Ан-124, но практически это будет другой самолет. И он уже может пойти как Ан-124 РФ, ещё какие-то цифры придумают", - сказал Юрий Сытник.

Ранее командующий российской Военно-транспортной авиацией РФ Владимир Бенедиктов заявил, что производство воздушного судна могут возобновить, однако окончательное решение еще не принято.

Напомним, ранее Госавиаслужба Украины пожаловалась на Росавиацию в Международную службу гражданской авиации (ICAO) из-за одобрения эксплуатации полетов самолетов, изготовленных на авиаконцерне «Антонов». Речь идет о самолетах Ан-24, Ан-26, Ан-74, а также Ан-124-100 «Руслан».

Ан-124 "Руслан" - тяжелый дальний транспортный самолет разработки ОКБ им. О. К. Антонова (Киев, Украина). Он является самым грузоподъемный в мире серийный грузовой самолет. Первый полет опытный образец самолета совершил 24 декабря 1982 года в Киеве.