«Антонов» начинает испытания нового транспортного самолета Ан-178

Госпредприятие «Антонов» завершило разработку первого экземпляра транспортного самолета Ан-178 и приступает к его испытаниям, сообщает пресс-служба ГП «Антонов».

Согласно сообщению, в ходе испытаний будет протестировано 77 систем нового самолета. Проверку планируют завершить до марта 2015 года.

По информации предприятия, Ан-178 спроектирован как военно-транспортный самолет и сможет выполнять задания как в рамках материально-технического обеспечения войск, так и десантирование военных подразделений и техники, транспортирование раненых. Отмечается, что главной особенностью Ан-178 является возможность транспортировки всех существующих в мире грузов, в том числе и большегрузных морских контейнеров 1С.

Госпредприятие "Антонов" оценивает потребности авиарынка в сегменте грузовых самолетов типа Ан-178 в 200 единиц на период до 2032 года.

Читайте такжеУкраинский суд взыскал с Минобороны России 10 млн гривень за Ан-70Как сообщал УНИАН, ранее директор «Серийного завода «Антонов» Николай Подгребельный отмечал, что производитель самолетов государственное предприятие «Антонов» в 2013-2014 годах построит 13 самолетов из 15 запланированных.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

В числе разработок ГП «Антонов» - самолеты Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

Основными подразделениями ГП «Антонов» являются опытно-конструкторское бюро по проектированию, перспективным и экспериментальным исследованиям, сертификации, сопровождению серийного производства и эксплуатации; опытное производство, основной задачей которого является изготовление экспериментальных образцов авиационной техники; летно-испытательная и доводочная база, предназначенная для проведения летных испытаний, доработки и сертификации самолетов, а также для обучения летного и технического персонала; службы ведущих специалистов по проектам.