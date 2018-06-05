Премьер Британии назвала неоправданными пошлины США на сталь и алюминий

Тереза Мэй назвала новые американские пошлины "необоснованными и разочаровывающими".

Премьер-министр Британии Тереза Мэй выразила свое несогласие с заградительными пошлинами США на сталь и алюминий.

Об этом она сказала в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в понедельник, 4 июня, передает zn.ua.

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Мэй назвала новые американские пошлины "необоснованными и разочаровывающими".

"США, Британия и Евросоюз являются близкими союзниками, и мы признаем важность открытой и справедливой торговли во всем мире", - подчеркнула глава британского правительства.

Она также указала на важность сохранения рабочих мест.

31 мая министр торговли США Уилбур Росс объявил о введении с 1 июня 25-процентных пошлин на ввоз стали и 10-процентных на ввоз алюминия из Евросоюза, Мексики и Канады. Глава Еврокомиссии обещал ответить Вашингтону как разбирательством в ВТО, так и наложением ограничений на американские товары. «Мы будем защищать интересы союза в полном соответствии с законодательством о международной торговле», — говорил Жан-Клод Юнкер.