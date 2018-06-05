США продлили срок завершения сделок с компаниями Дерипаски, которые попали в санкционный список
Соединенные Штаты продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российской группой En+ и компанией «Евросибэнерго» до 23 октября текущего года.
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Об этом говорится в так называемой генеральной лицензии, которую Минфин США выпустил в понедельник, 4 июня, сообщает РБК.
В документе сказано, что американским и иностранным компаниям разрешено завершить исполнение существующих сделок с En+ и «Евросибэнерго» до 23 октября 2018 года.
До этого аналогичные лицензии были выпущены в отношении UC Rusal и группы ГАЗ. Срок завершения сделок с обеими для американских и иностранных компаний также был продлен до 23 октября текущего года.
Ранее Минфин США дал шанс на снятие санкций с компаний Олега Дерипаски, которые попали в санкционный список 6 апреля. Условием для этого американский Минфин назвал потерю российским миллиардером контроля над ними.