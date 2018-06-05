Украина просит США исключить нашу металлопродукцию из-под действия стальных пошлин

Торговый представитель Украины провела ряд двусторонних встреч по исключению украинской металлургической продукции из-под действия ограничительных мер США.

Заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская 4 июня находилась с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки, где она провела ряд встреч, посвященных исключению украинской металлургической продукции из-под действия введенных США ограничительных мер.

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Согласно сообщению пресс-службы министерства, Микольская провела встречи с представителями Министерства торговли, Государственного департамента и Офиса Торгового представителя США.

В сообщении отмечается, что экспорт товаров в США в первом квартале 2018 составил 218,9 млн долл. и вырос на 25,6 млн долл. по сравнению с аналогичным периродом прошлого года. В 2015 году в США было экспортировано украинской металлопродукции на 119,6 млн долл, в 2016 году – на 89, 7 млн долл, в 2017 году – на 175,6 млн долл.

Как сообщалось, 8 марта президент США Дональд Трамп подписал прокламации о введении импортных пошлин на сталь в размере 25% и на алюминий в размере 10%. По словам Трампа, пошлины не будут вводиться в течение 15 дней, и в это время США будут следить за реакцией своих торговых партнеров. Кроме того, Трамп отметил, что пошлины на импорт стали и алюминия из Мексики и Канады не будут действовать, пока ведутся переговоры о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

Ранее в Минэкономразвития сообщали, что правительство принимает все необходимые меры для исключения украинской продукции из-под действия введенных США импортных пошлин на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно.