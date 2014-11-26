Россия может использовать Фирташа в борьбе против Украины - политолог

«Эксклюзивные права на поставку российского газа в Украину, которыми несколько лет обладала компании «РосУкрЭнерго», ее совладельцем является Д.Фирташ, четко свидетельствует о наличии тесных деловых взаимоотношений между ним и высшим руководством Российской Федерации, которое инициировало военную агрессию против нашей страны. Учитывая то, что Россия использует поставки природного газа в качестве политического и экономического оружия, не приходится сомневаться и в наличии у Фирташа многолетних плодотворных контактов с представителями российских спецслужб. Очевидно, что при таких условиях Россия может использовать попавшего в сложную ситуацию Фирташа - имею в виду перспективу экстрадиции в США, возможный суд над ним в Штатах и вероятность многолетнего тюремного заключения - в качестве инструмента разрушения экономики Украины. Особенно в этом плане тревожит то, что во времена президентства Януковича под контроль Дмитрия Фирташа и его делового партнера Сергея Левочкина попало большое количество стратегических украинских предприятий. Россия может использовать дружественного ей Фирташа для дестабилизации работы ряда стратегически важных для экономики Украины предприятий», - полагает А.Еременко.

Читайте такжеЭксперт: ликвидация «Сумыхимпрома» - угроза для продовольственной безопасности страныК числу этих предприятий политолог отнес Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК, которые удалось вернуть под контроль государства, несмотря на ожесточенное сопротивление, оказанное Фирташем и Левочкиным. А также «Крымский титан», «Сумыхимпром» и «Запорожский титаномагниевый комбинат», контроль над которыми Фирташ установил противоправным путем и продолжает удерживать его.

«Эти предприятия относятся к стратегически важным для экономики и национальной безопасности Украины в силу их уникальности, стратегического назначения основных видов продукции, занимаемых долей на высокомаржинальных мировых рынках соответствующей продукции. В войне все средства хороши, что уже не раз доказывало руководство России. Поэтому, в целях соблюдения национальных интересов Украины, необходимо в кратчайшие сроки прекратить контроль группы Фирташа-Левочкина над «Крымским титаном», «Сумыхимпромом», «Запорожским титаномагниевый комбинатом». Также необходимо провести расследование многочисленных противоправных действий группы Фирташа-Левочкина, в результате которых этим бизнесменам удалось установить контроль над рядом отечественных стратегически важных предприятий», - считает А.Еременко.