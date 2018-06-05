Суд заблокировал добычу газа возле Крыма компанией Онищенко

Из-за действий компании "Пласт" государство недополучило около 20 миллионов гривень от продажи газа, добытого при осуществлении совместной деятельности.

Верховный суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы частной компании "Пласт", которую связывают с депутатом Верховной Рады Александром Онищенко, и оставил в силе решение судов предыдущих инстанций о признании недействительным договора о совместной деятельности с государственным предприятием "Черноморнефтегаз" по разработке Стрелкового газового месторождения.

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Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины.

"В марте 2014 года между компаниями "Черноморнефтегаз" и "Пласт" был заключен договор о совместной деятельности. Согласно его условиям, стороны договора объединяют свои усилия с целью добычи природного газа. Однако такая обязанность выполнена только "Черноморнефтегазом", в частности, внесено в совместную деятельность право пользования газовыми месторождениями. "Пласт" обязывался внести 71 миллион гривень, из которых предоставил только 1 миллион гривень, при этом сознательно использовал государственное имущество вопреки интересам государства и общества", - сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за действий компании "Пласт" государство недополучило около 20 миллионов гривень от продажи газа, добытого при осуществлении совместной деятельности.

Согласно сообщению, иск о признании недействительным данного договора ранее был удовлетворен судом первой инстанции, и оставлен без изменений судом апелляционной инстанции.

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"Не оставляя попыток незаконно получить прибыль, частная структура в кссационном порядке обжаловала решение судов об удовлетворении иска прокурора. Благодаря активному участию Генеральной прокуратуры Украины 31 мая 2018 года Верховный Суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы "Пласт" и оставил в силе решение судов предыдущих инстанций", - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. "Черноморнефтегаз" входит в состав НАК "Нафтогаз Украины" и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

На балансе "Черноморнефтегаза" находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 миллиарда кубометров, по газовому конденсату – 1 231 тысяча тонн, по нефти – 2 530 тысяч тонн.